Чтобы слизни не сожрали урожай, угостите их напитком: ни один не откажется — спасете все грядки за ночь

Прожорливые слизни не оставят саду и огороду ни одного шанса. Поэтому вам так или иначе придется заняться этими вредителями. Собрать вручную их не выйдет, так как слизни проявляют активность в ночное время. А посыпать и поливать посадки химикатами вы сами не захотите.

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Если поразмыслить, то вариантов борьбы с этим вредителем не так уж и много. Победить можно только в том случае, если знать слабости моллюска. А их у него две: слизень любит перекусить и выпить — именно на этом он и попадется.

Чтобы спасти посадки, необходимо поместить несколько высоких и узких емкостей в грунт: край посуды должен быть почти вровень с землей. И наполнить их на 30% пивом.

Приманки нужно равномерно распределить по всему участку и оставить в покое до следующего утра. За ночь моллюски сползутся на запах напитка и попадут в ловушки. Вам останется только собрать вредителей и поступить с ними по своему усмотрению. При необходимости этот трюк можно повторить.

Источник: lifehacker.ru