Денежный дождь накроет с головой: астрологи назвали счастливчиков, у которых случится карьерный взлет в июне

В жизнях людей постоянно происходят перемены. Многие отмечают, что обычно события идут друг за другом. Если они хорошие, то это считается белой полосой. На этот раз впервые за шесть лет Юпитер образует секстиль к Сатурну, что в сочетании с началом сезона Рака создаст благоприятный, хотя и несколько напряженный транзит. По словам астрологов, повезет четырем знакам зодиака. Их ждет большой карьерный рост.
Телец
Уже 19 июня этот знак зодиака ждет прилив энергии. Астрологи отмечают, что случатся новые знакомства, встречи и свидания. А так как на неделе начнется сезон Рака, то он вдохновит Тельцов на усовершенствование навыков общения, которые очень пригодятся при деловых переговорах. Это поможет достичь финансового успеха.
Весы
А вот Весы добьются большого успеха, так как проявят преданность, внимательность и настойчивость. А в новом периоде этому знака зодиака улыбнется удача. Им стоит ждать больших перемен в карьере.
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Скорпион
Этим летом Скорпионы особенно решительны и смелы. Им нужно быть активными и не упускать новых возможностей. Начало сезона Рака пробудит желание быть активными. Этому знаку зодиака захочется путешествий и новых впечатлений.
Стрелец
А у Стрельцов, по словам астрологов, наступит большой поворотный момент.
«Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник поможет вам эмоционально перейти от большого разочарования к исцелению. Вероятно, недавно вы пережили очень травматическое событие. Родные и близкие обеспечат поддержку, в которой вы сейчас так нуждаетесь», – пояснили эксперты.