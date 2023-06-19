Денежный дождь накроет с головой: астрологи назвали счастливчиков, у которых случится карьерный взлет в июне

Телец

Уже 19 июня этот знак зодиака ждет прилив энергии. Астрологи отмечают, что случатся новые знакомства, встречи и свидания. А так как на неделе начнется сезон Рака, то он вдохновит Тельцов на усовершенствование навыков общения, которые очень пригодятся при деловых переговорах. Это поможет достичь финансового успеха.

Весы

А вот Весы добьются большого успеха, так как проявят преданность, внимательность и настойчивость. А в новом периоде этому знака зодиака улыбнется удача. Им стоит ждать больших перемен в карьере.

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Скорпион

Этим летом Скорпионы особенно решительны и смелы. Им нужно быть активными и не упускать новых возможностей. Начало сезона Рака пробудит желание быть активными. Этому знаку зодиака захочется путешествий и новых впечатлений.

Стрелец

А у Стрельцов, по словам астрологов, наступит большой поворотный момент.