Колорадский жук сгинет после первой процедуры: скукожится и свалится на землю — защита на весь сезон

Присутствие колорадского жука ни в коем случае нельзя игнорировать, иначе все ваши усилия по выращиванию картофеля пойдут прахом. Конечно, от вредителя предпочтительнее всего избавляться еще до того, как он отложит яйца. Однако это можно сделать и после появления ненасытных потомков.

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Чтобы очистить огород от взрослых особей и от подрастающего поколения, необходимо нарвать охапку чистотела и приготовить из него отвар.

Для этого нужно заполнить ведро стеблями и листьями растения, добавить воду и довести состав до кипения. Через 15 минут средство следует снять с огня, остудить и разбавить чистой водой. Пропорции должны быть такими: на пол-литра отвара нужно брать 10 литров жидкости.

Если полученным раствором опрыскать каждый куст, то от вредителя останутся только неприятные воспоминания. Однако расслабляться не стоит, ведь паразит может переметнуться на ваш картофель с соседнего участка. Поэтому в качестве профилактики данную процедуру рекомендуется проводить каждые 2 недели.

Источник: ogorod.ru