Тараканы к вам больше никогда не сунутся: останутся жить у соседей — отрава не пригодится

Если вы недавно избавились от тараканов, то не спешите радоваться. Не исключено, что часть насекомых отсиживается у соседей. И как только опасность минует, они тут же вернутся назад.

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Чтобы этого не случилось, нужно обозначить четкие границы. А сделать это можно с помощью тканевых мешочков с перечной мятой. Саше со специей необходимо разложить по всей квартире. Особенно ответственно к этому вопросу нужно подойти в кухне. И не забудьте разместить ароматный сюрприз у вентиляционной трубы.