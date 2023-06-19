Муравьи моментально испарятся с участка: пропадут все до единого — минимум усилий

Чтобы прогнать муравьев со своей территории, больше не нужно готовить секретные составы, поливать гнездо насекомых газировкой и посыпать их жилище специями. Оказывается, есть более дешевый и менее энергозатратный способ попрощаться с вредителями.

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Для избавления от насекомых вам потребуется несколько листов плотной бумаги и немного геля от тараканов: его вы можете купить в любом хозяйственном магазине. Все проще простого. Нанесите на поверхность листов несколько капель химического средства и разложите бумагу вблизи мест обитания муравьев. Можете не сомневаться: вредители тут же проявят свою заинтересованность. Некоторые даже попробуют угощение на вкус.

Что станет с насекомыми, точно неизвестно. Возможно, им будет дурно, а может быть, они убегут. Однако уже на следующий день от муравьев останется только пустое жилище.