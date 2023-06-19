Муравьи моментально испарятся с участка: пропадут все до единого — минимум усилий

Чтобы прогнать муравьев со своей территории, больше не нужно готовить секретные составы, поливать гнездо насекомых газировкой и посыпать их жилище специями. Оказывается, есть более дешевый и менее энергозатратный способ попрощаться с вредителями.
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Для избавления от насекомых вам потребуется несколько листов плотной бумаги и немного геля от тараканов: его вы можете купить в любом хозяйственном магазине. Все проще простого. Нанесите на поверхность листов несколько капель химического средства и разложите бумагу вблизи мест обитания муравьев. Можете не сомневаться: вредители тут же проявят свою заинтересованность. Некоторые даже попробуют угощение на вкус.
Что станет с насекомыми, точно неизвестно. Возможно, им будет дурно, а может быть, они убегут. Однако уже на следующий день от муравьев останется только пустое жилище.
Но не спешите выбрасывать бумагу, ее можно использовать несколько раз. Если на участке есть еще один муравейник, то просто переместите листы поближе к нему.
Источник: дзен-канал «Танюшкина петрушка»