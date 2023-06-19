Курс доллара внезапно упал: люди спешат в кассы — лучше цифры не будет

Курс доллара неизменно стремился ввысь на торгах Мосбиржи последние несколько дней. Это произошло из-за осложнения внешнеполитических явлений и падения цен на нефть в мире.

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Однако дневные торги 19 июня неожиданно удивили народ, доллар вдруг упал в первой половине торговой сессии, сбавив 11 копеек и дойдя до показателя в 84,03 рубля.

Пи этом курс евро устремился вверх, прибавив 21 копейку, и добравшись до 91,86 рубля.

Финансовый аналитик Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что дальше снизиться курсу доллара не позволит сокращение предложения иностранной валюты на рынке. Поэтому данные цифры можно считать на сегодня минимальными, для покупки валюты вряд ли можно дождаться показателей лучше.

Тем временем эксперты объяснили, почему резко упал курс рубля и что будет дальше.

Источник: 1prime.ru