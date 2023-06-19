Засыпали и пошли спать — утром ни следа от муравейника: 35 рублей и 3 минуты времени

Муравьи досаждают огородникам не только поеданием выращенных плодов, но и разведением тли. Поэтому, когда начинаете борьбу с тлей, позаботьтесь об исчезновении с участка и этих насекомых.

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Эффективно себя показала в этом деле обычная сода, которая по сути является щелочью. У муравьев же на тельце, как известно, кислая среда. Взаимодействуя с щелочной средой, происходит закипание. Насекомые подыхают.

Посыпьте муравейники на своем участке содой вечером и утром вы не увидите насекомых.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»