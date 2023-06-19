Чем полить клубнику во время налива ягод: вырастут крупными, не узнаете

Древесная зола – универсальная подкормка для клубники. Она подходит для культуры и во время цветения, и в период плодоношения.

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Древесная зола содержит калий и фосфор, которые нужны растению для обильного цветения, а потом и для плодоношения. Ягода вырастет особенно крупной, сочной, крепкой и сладкой, вы не узнаете свои посадки.

В 10 литрах воды разведите 1 стакан золы, дайте настояться день и полейте клубнику под корень.

Источник: дзен-канал «Сладоеж»