Как лаврушкой вывели всю тлю с участка: даже из скрученных листов испарилась — так рады

Борьба с тлей может напоминать бесконечные качели, а все потому, что вредитель отлично умеет скрываться в скрученных листьях.

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Туда обычные инсектициды и народные средства не попадают, нужен особенный подход – биологический. И опытные огородники его нашли. При помощи специального состава они привлекают на растения божью коровку, которая слетается на состав как на мед.

Божья коровка – главный враг тли, она пожирает ее махом и никакие укрытия на листьях ее не останавливают. Состав проверен и показал свою эффективность.

На литр воды возьмите три средних лавровых листа, три гвоздики, три чайные ложки сухого укропа. Все это прокипятите в течение 3-5 минут. Добавьте три зубчика чеснока либо сухой чеснок. Затем разведите в 5-10 литрах воды. Обработайте в сумерках.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень»