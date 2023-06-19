На малине не заведется ни одного червячка: секрет в дешевой специи — 1 обработка в июне

Чтобы на малиновых ветках не завелись белые червяки, которые являются личинками разных вредителей, вам необходимо обработать надземную часть кустарника раствором желтой ароматной специи. Если вы все еще не догадались, то речь идет о горчице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для создания эффективного средства вам потребуется растворить 100 граммов молотой приправы в 1 литре кипятка. Когда состав станет однородным, его объем нужно будет довести до 10 литров и можно приступать к работе.

Готовое средство следует обильно распылить на стебли и листья малины до наступления периода плодоношения. Обработку рекомендуется проводить в безветренный день. Дождливая погода тоже является противопоказанием.

Источник: egemalina.ru