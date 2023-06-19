Унесет течением! Опасные пляжи Краснодарского края: заявление спасателей

На побережье Черного моря есть пляжи, которые совершенно непригодны для отдыха. Они опасны. Течения там настолько сильные, что есть шанс остаться в море навсегда.

Одно из таких мест — остров Суджук, который находится в Цемесской бухте Новороссийска. Там есть тропа, которая идет как раз от пляжа к острову. И на ней бывают такие сильные течения, что тонет много людей.

«А иногда из-за сильного ветра появляется нагонная волна!» — предупредил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Другое опасное место — скала Парус в Геленджике. На высоте примерно 2,5 метров в скале есть отверстие, которое не дает покоя туристам. Отдыхающие постоянно пытаются залезть на скалу, чтобы сфотографироваться, и получают серьезные травмы.

Кроме того, в том месте также опасные течения, поэтому лезть туда не стоит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».