Унесет течением! Опасные пляжи Краснодарского края: заявление спасателей

Фото: freepik.com

Туристов устали предупреждать, но они все равно туда лезут.

На побережье Черного моря есть пляжи, которые совершенно непригодны для отдыха. Они опасны. Течения там настолько сильные, что есть шанс остаться в море навсегда.

Одно из таких мест — остров Суджук, который находится в Цемесской бухте Новороссийска. Там есть тропа, которая идет как раз от пляжа к острову. И на ней бывают такие сильные течения, что тонет много людей.

«А иногда из-за сильного ветра появляется нагонная волна!» — предупредил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Другое опасное место — скала Парус в Геленджике. На высоте примерно 2,5 метров в скале есть отверстие, которое не дает покоя туристам. Отдыхающие постоянно пытаются залезть на скалу, чтобы сфотографироваться, и получают серьезные травмы.

Кроме того, в том месте также опасные течения, поэтому лезть туда не стоит.

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