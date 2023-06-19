Не 75 и даже не 100 рублей: назван правдивый курс доллара к концу лета — от прогнозов аналитиков волосы дыбом

Рубль всю прошлую неделю на валютных торгах демонстрировал устойчивую тенденцию к снижению.

Ряд аналитиков считают, что к концу июня национальная валюта уже не будет так проседать. Но вот в ближайшие месяцы все же рубль ждет печальная судьба. От прогнозов банкиров волосы становятся дыбом, так как улучшений не предвидится. Доллар будет стоить не 100 рублей, как предрекали некоторые, но и не 75.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что летом-осенью мы увидим еще более низкие цены на топливо, а значит, и более слабый курс рубля. В перспективе лета курс доллара может подняться в район 85 рублей, в евро — к 92 рублям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».