Не 75 и даже не 100 рублей: назван правдивый курс доллара к концу лета — от прогнозов аналитиков волосы дыбом

Изображение доллара. Фото: Global Look Press

Финансисты установили диапазон, в котором будет торговаться доллар в ближайшие месяцы.

Рубль всю прошлую неделю на валютных торгах демонстрировал устойчивую тенденцию к снижению.

Ряд аналитиков считают, что к концу июня национальная валюта уже не будет так проседать. Но вот в ближайшие месяцы все же рубль ждет печальная судьба. От прогнозов банкиров волосы становятся дыбом, так как улучшений не предвидится. Доллар будет стоить не 100 рублей, как предрекали некоторые, но и не 75. 

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что летом-осенью мы увидим еще более низкие цены на топливо, а значит, и более слабый курс рубля. В перспективе лета курс доллара может подняться в район 85 рублей, в евро — к 92 рублям.

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Более оптимистично настроены аналитики Райффайзенбанка. По их мнению, доллар может подойти к отметке в 80 рублей, а в ближайшие три-шесть месяцев может остаться в границах 75-80 рублей. Но это при условии, если экспортеры вернутся к активной продаже валютной выручки.

По материалам 1prime.ru

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