Деньги платите, а толку нет: самые бесполезные функции роботов-пылесосов

Роботы-пылесосы становятся все популярнее в России. Но не все понимают, какую конкретно модель купить, так как многие напичканы разными функциями, которые, по сути, не нужны. Вы просто переплачиваете за них деньги, но без них можно спокойно обойтись.

Главным образом, это ароматизаторы. В дорогих приборах есть специальный отсек, чтобы туда заливать приятно пахнущую жидкость. Не стоит вестись на этот маркетинговый ход — ароматизатор можно спокойно добавить в воду, которую вы заливаете в пылесос. Толк будет тот же.

Кроме того, в некоторые пылесосы встраивают ультрафиолетовые лампы, которые якобы дезинфицируют помещения. Однако специалисты утверждают, что это тоже очередной обман.

Для того, чтобы дом очистился от бактерий, — робот должен долгое время светить лампой на одно и то же место. А пылесос постоянно передвигается, поэтому функция сработать не сможет.

Ну, и не стоит однозначно переплачивать за необычную форму корпуса пылесоса. А, уж каких сейчас только нет. Круглый стандартный робот — лучшее решение.

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