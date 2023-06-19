График огородных работ с 19 по 25 июня: рекомендации на каждый день — лунный календарь

Бывалые дачники всегда сверяют свои планы с лунным календарем огородника. Ведь фазы этого небесного тела имеют огромное влияние на все естественные процессы, происходящие на нашей планете.

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На этой неделе Луна начинает свой рост, поэтому период считается благоприятным для огородных дел. Однако не все дни одинаково хороши. О том, когда нужно взрыхлить грядку, а когда следует ограничиться прополкой, вы можете узнать прямо сейчас.

Понедельник. 19 июня можно сажать и пересаживать садовые деревья, зелень и ягодные культуры. Также этот день отлично подойдет для внесения минеральных веществ. А вот секатором лучше не пользоваться. Обрезку веток необходимо отложить.

Вторник. 20 июня возьмитесь за посадку цветов, томатов, кабачков, капусты и бобовых культур. Также в это время можно поливать грядки и продолжать подкормку минералами. А вот прививка растений глазком в этот день под запретом.

Среда. 21 июня можно сажать зелень, кабачки, плодовые деревья и кустарники. Обильный полив, внесение удобрений и рыхление почвы тоже дадут потрясающие результаты. Секатор пока расчехлять нет нужды, так как обрезка растений не приведет ни к чему хорошему.

Четверг. 22 июня рекомендуется пересаживать огородные культуры, а манипуляции с деревьями и кустарниками пока под запретом. Не жалейте в этот день воду для полива. Каждая капля жидкости принесет исключительную пользу.

Пятница. 23 июня нельзя пересаживать рассаду. Но зато можно продолжить полив и обработку земли. Также этот день отлично подойдет для сбора раннего урожая.

Суббота. 24 июня можно продолжить сбор первых плодов. Обрезать ветки и пересаживать сеянцы все еще нельзя.

Воскресенье. 25 июня разрешается только полив и уборка ненужной ботвы. Остальное время можно потратить на восстановление собственных сил.

Источник: издание belnovosti.by