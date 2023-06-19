Взяли горсть и рассыпали по унитазу: через 20 минут желтизна сама расползлась — проще не знаем

Опытные хозяйки знают, как непросто порой бывает избавиться от известкового налета. А также наслоений мочевого камня на унитазе. Особенно если санфаянс немного запустили. Даже жесткая химия с сильным запахом с трудом выводит эту грязь.

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Впрочем, отчаиваться явно не стоит, в этом деле отлично помогает обычная пищевая сода. Возьмите ее горсть, рассыпьте по влажной поверхности унитаза, распределите равномерно ершиком и оставьте минут на 15 для воздействия.

Далее очистите унитаз ершиком, он будет сиять!

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»