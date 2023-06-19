В элитных корейских порошках есть сода и лимонка: добавили сами и сэкономили — белье чистейшее

Результат стирки налицо. Фото: Global Look Press

Так вы сможете любой стиральный порошок сделать суперэффективным.

Сейчас многие российские хозяйки переходят на корейские порошки, которые отлично показали себя во время стирки. Однако стоят они недешево.

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На самом деле любой самый дешевенький порошок можно сделать суперсильным при помощи соды и лимонной кислоты, эти вещества часто содержатся в корейских средствах для белья.

Когда заведете машинную стирку, насыпьте в отсек для специальных средств порошок, туда же бросьте одну чайную ложку лимонки и две столовые ложки соды.

Когда достанете постиранные вещи из автомата, то не узнаете их, они станут нереально чистыми, вещи приобретут былую яркость и белизну, будто их только купили!

Источник: дзен-канал «Уютный дом»

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