Как понять, что ваша душа раньше жила в другом человеке — главный признак

Астрологи уверены, что наша душа может жить в нескольких телах и перерождаться вместе с человеком. Научно этот факт пока не доказан, но то, что душа существует на самом деле — в этом ученые уже не сомневаются.

Эзотерики утверждают, что если у вас часто возникает чувство дежавю — это главный признак того, что ваша душа жила в другом человеке. По их мнению, вы можете только чувствовать и с точностью видеть — как устроен тот или иной парк, дом, квартира, кинотеатр. Хотя в тех местах никогда не были.

Душа, по мнению ученых, находится в нашем мозге. И процессы позволяют запоминать некоторые события на много лет за счет памяти магнитного поля.

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