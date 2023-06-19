Люди массово рванули в магазины: «Магнит» и «Пятерочка» объявили о распродажах — скидки до 62-х процентов

На фоне того, что россиян предупредили о скором взлете цен на все товары, сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка» объявили акцию. Сэкономить можно на покупке зернового кофе практически до 62-х процентов.

В «Магните» пачку кофе бренда «Московская кофейня на паяхъ» (250 г) можно приобрести за 240 рублей, Lebo (арабика) в таком же пакете продается вполцены, Segafredo Selezione (250 г) — со скидкой в 62%.

В «Пятерочке» акция на Venetto (1 кг) — выгода 50%, а в «Ашане» Egoiste Grand Cru (1 кг) дешевле на 49%.

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