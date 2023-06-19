Обязательно обрезайте цветоносы у лилии: оставите — сильно пожалеете

Когда цветки лилии увянут, обязательно срежьте верхнюю часть стебля с формирующимися семенными коробочками. Цветонос с листьями убирать не нужно.

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Если этого не сделать, лилия начнет расходовать питательные вещества и энергию на образование семян, а садоводам все-таки важнее питание луковицы.

И хотя луковица не погибнет при невыполнении данного правила, она сформируется маленькой и слабой. В следующем году цвести будет хуже. Обрезка также помогает быстрее формироваться дочерним луковичкам.

Остальную часть стебля оставьте до осени, срежьте ее, когда увидите, что листья стали вянуть и желтеть.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».