Какие слова говорят только москвичи - сразу можно отличить

В каждом российском регионе есть свои диалекты, которые формировались столетиями. Москва - не исключение.

Жители столицы постоянно акают - это и отличает их главным образом от остальных россиян. Например, говорят стАлица, вАрона, квАртира и так далее. Выделяют букву а и немного растягивают ее.

Кроме того, москвичи в окончаниях прилагательных после звука «К» произносят «Ы» вместо «И». Вот примеры: громкЫй, легкЫй, мАсковскЫй и так далее.

Ну и эта знаменитая неприязнь жителя столицы к букве Ч. Они говорят: конеШно, булоШная.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».