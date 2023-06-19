Перья лука перестали желтеть: разведите магний с водой - пропорции

Перья лука часто желтеют из-за нехватки азота и магния. И если вы не обработаете растения подкормками, то урожай может погибнуть.

Опытные дачники советуют производить процесс в два этапа. Сначала возьмите мочевину (одна столовая ложка карбамида) и разведите в литровой банке теплой воды.

Затем полученный раствор смешайте с 10 литрами воды и полейте лук.

А уже через 10 дней подкормите растения cульфaтoм мaгния (aптечный) - разведите 20 гpамм нa 10 литров воды и также полейте.

Проблема уйдет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».