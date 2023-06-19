Ищите эту надпись на упаковке: только такое молоко самое качественное, настоящее и натуральное

Раскрываем лайфхак — как по надписи на упаковке понять, что перед вами не очень качественное молоко, и выбрать самое настоящее, с натуральным составом.
Если на упаковке указано, что молоко восстановленное, ничего хорошо это не сулит — его сделали из воды и сухого порошка. Разумеется, производитель должен указывать, что это молочный напиток, но маркетологи идут на всяческие уловки, чтобы продать товар.
Надпись, свидетельствующая о том, что перед нами нормализованное молоко, означает, что продукт прогнали через сепаратор и обезжирили его, а потом внесли столько жира, сколько заявлено на упаковке.
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Самое правильное, качественное и натуральное молоко — то, на упаковке которого указано, что оно цельное. Такой продукт меньше всего подвергается обработке. Из этого молока могут удалить только излишнюю жирность.
По материалам vnimanie.pro.