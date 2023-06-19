Люди уже сметают товары с полок магазинов: россиян предупредили о резком скачке цен на все — что за этим стоит

Россиян в ближайшее время ждет неприятный сюрприз — резкий взлет цен практически на все группы товаров. Так что люди сейчас бросятся скупать все и мигом разметут магазинные полки.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил, что расти цены будут из-за сокращения демпферных выплат нефтяникам, которые потянут за собой увеличение стоимости бензина.