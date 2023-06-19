Люди уже сметают товары с полок магазинов: россиян предупредили о резком скачке цен на все — что за этим стоит

Россиян в ближайшее время ждет неприятный сюрприз — резкий взлет цен практически на все группы товаров. Так что люди сейчас бросятся скупать все и мигом разметут магазинные полки.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил, что расти цены будут из-за сокращения демпферных выплат нефтяникам, которые потянут за собой увеличение стоимости бензина.
«А это отразится на стоимости практически всех товаров и услуг, так как подражают все виды доставки товаров, сырья, комплектующих, расходных материалов и просто доставки конечного продукта до точки его реализации», — отметил Владимир Чернов.
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Эксперт также обратил внимание на тот факт, что цены на бензин в России растут практически каждую неделю. А это значит, что скоро последует виток цен на все остальное.
По материалам vnimanie.pro.