Чье имя нельзя называть на отдыхе в Турции — могут посадить в тюрьму

Если вы собрались отдохнуть в Турции, то вам важно знать, что в этой стране лучше не спорить ни с кем о политике. Особенно, ни в коем случае не отзывайтесь плохо об отце турецкой нации Мустафе Кемаль Ататюрке.

Во всем мире об этом человеке говорят разное. Но в самой Турции любое негативное высказывание может вызвать бурную реакцию среди местных жителей. Вас даже могут арестовать, если вы перегнете палку.

Турки очень уважают Ататюрка, считают почти святым и безгрешным.

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