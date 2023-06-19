Цифры нагоняют жути: что ждет рубль к концу лета — в шоке даже аналитики

Рубль на минувшей неделе совершил рекордное падение по отношению к основным мировым валютам евро и доллару.

Как утверждают банкиры, в конце июня у рубля есть все шансы отыграться. А вот по поводу перспектив национальной валюты единства мнений у аналитиков не просматривается. Похоже, что в шоке даже они. Эти цифры нагоняют жути.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что летом-осенью мы увидим еще более низкие цены на топливо, а значит и более слабый курс рубля. В перспективе лета курс доллара может подняться в район 85 рублей, в евро — к 92 рублям.

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