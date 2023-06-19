Полили огурцы «молочной водой» — вредителей не было все лето: эффект поразил бывалых

Не стоит заливать огурцы разными «отравами», подбирая под каждого вредителя, которого вы встретили на культурах.

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Есть универсальное и очень эффективное средство, которое не только прогоняет насекомых с посадок, но и увеличивает урожайность овощей.

Возьмите обычное молоко и разведите его водой, любое соотношение будет полезно. Можно брать стакан молока на литр воды.

Этот раствор образует на листьях огурцов защитную лактозную пленку, которая убивает вредителей. Периодически повторяйте процедуру, чтобы насекомых не было на грядках все лето.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»