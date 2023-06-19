Всегда при стирке добавляем соду: заметили, что вещи стали в разы чище и мягче

Если вы хотите добиться по-настоящему высоких результатов от процесса машинной стирки, кладите в порошок пару ложек пищевой соды.

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Вы увидите, как ваше белье будет на выходе намного чище, чем раньше.

Кроме того, вещи обретут приятную мягкость, будто вы использовали кондиционер.

Таким образом вы сможете сэкономить сразу на нескольких средствах. Вам больше не нужно покупать пятновыводители, кондиционеры, да и порошок можно брать самый дешевенький, ведь сода усилит его свойства в несколько раз.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»