Больше не боимся засоров в трубах: 5 минут и он сам рассасывается — без дорогих средств и сантехника

К сожалению, далеко не всегда есть возможность вызвать сантехника для очищения засора в раковинах, ваннах и душевых. Да и специалист нередко требует такие деньги за свои услуги, что не хочется его вызывать.

Для этих случаев есть проверенный народный метод очищения канализации при помощи двух простых ингредиентов: соды и уксуса столового.

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Перед началом процесса пустите воду на несколько секунд: пусть слив и начало труб увлажнится.

Далее засыпьте в слив пару столовых ложек соды. Ничего страшного, если она не уходит внутрь.

Сверху тонкой струей, медленно вылейте уксус – примерно 1 стакан. Вы сразу же увидите пену, так и должно быть.

Приблизительно через 5 минут реакция успокоится. В это время вскипятите воду в чайнике. Вылейте ее в слив.

Если уровень воды поднимется, это нормально, подождите. Оставьте на 40 минут, далее промойте раковину или ванну. Вся грязь из слива уйдет.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»