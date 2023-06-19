Смешайте корицу и перец: тля с капусты исчезнет навсегда — простейший и эффективный рецепт

Малыш собирает капусту. Фото: Global Look Press

Народный способ поможет справиться с вредителями.

Тля - самый злостный вредитель, который может оставить без урожая. К счастью, справиться с зловредными насекомыми можно без химии.

Есть масса народных рецептов, благодаря которым борьба с тлей становится эффективной.

Особенно любит тля пожирать капусту. Попробуйте для ее уничтожения приготовить средство на основе золы.

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Два стакана золы смешайте в ведре воды с небольшим количеством корицы или острого перца (на такое количество удобрения достаточно и 2 ложек). Затем добавьте в эту смесь 200 граммов измельченного хозяйственного мыла. В вечернее время обработайте жидкостью посадки капусты.

По материалам belnovosti.by.

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