Нужны только вода и йод: копеечное средство обеспечит пышное и долгое цветение роз на даче

Роза - идеальный многолетник, который цветет все лето, радуя яркими цветами и приятными ароматами.

Чтобы роза цвела еще лучше и пышнее, ее можно подкормить раствором йода. Готовится подкормка проще простого.

В 10 литрах воды нужно развести 5-10 капель спиртового раствора йода. Перед использованием раствор хорошо перемешать.

Подкармливать розы нужно в период цветения раз в две недели, выливая раствор под корень. Лучше делать это рано утром или вечером. Не в жару!

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