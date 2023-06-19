Нужны только вода и йод: копеечное средство обеспечит пышное и долгое цветение роз на даче

Роза - идеальный многолетник, который цветет все лето, радуя яркими цветами и приятными ароматами.
Чтобы роза цвела еще лучше и пышнее, ее можно подкормить раствором йода. Готовится подкормка проще простого.
В 10 литрах воды нужно развести 5-10 капель спиртового раствора йода. Перед использованием раствор хорошо перемешать.
Подкармливать розы нужно в период цветения раз в две недели, выливая раствор под корень. Лучше делать это рано утром или вечером. Не в жару!
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В результате, розы будут цвести дольше и обильнее, будут устойчивы к болезням и вредителям.
По материалам belnovosti.by.