Какую подкормку для лука и чеснока нужно внести в конце июня: головки растут с кулак богатыря

Лук. Фото: соцсети

Растения в благоприятных условиях всегда радуют урожаем.

В конце июня в уходе за чесноком и луком важно исключить из удобрений азот и обязательно провести подкормку калием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Это может быть раствор древесной золы или сернокислый калий. Провести такую подкормку нужно дважды и повторить ее необходимо спустя 7–10 дней после проведения первой.

Возьмите 1 литровую банку золы на 10 литров воды. Селитры понадобится 20 граммов на 10 литров воды. Поливайте культуры только по корню!

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»

Читайте также