Какую подкормку для лука и чеснока нужно внести в конце июня: головки растут с кулак богатыря

В конце июня в уходе за чесноком и луком важно исключить из удобрений азот и обязательно провести подкормку калием.
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Это может быть раствор древесной золы или сернокислый калий. Провести такую подкормку нужно дважды и повторить ее необходимо спустя 7–10 дней после проведения первой.
Возьмите 1 литровую банку золы на 10 литров воды. Селитры понадобится 20 граммов на 10 литров воды. Поливайте культуры только по корню!
Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»