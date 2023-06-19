Какую подкормку для лука и чеснока нужно внести в конце июня: головки растут с кулак богатыря

В конце июня в уходе за чесноком и луком важно исключить из удобрений азот и обязательно провести подкормку калием.

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Это может быть раствор древесной золы или сернокислый калий. Провести такую подкормку нужно дважды и повторить ее необходимо спустя 7–10 дней после проведения первой.