Мир останется без доллара: стали известны сроки отказа от «американца» — банкиры заявляют об этом прямо

В последнее время финансисты много говорят об окончании эпохи гегемонии доллара, приходя к мысли, что США сами же закапывают национальную валюту, вводя санкции против неугодных компаний и даже стран.
Все это постепенно приведет к отказу от долларов в расчетах. Банковские аналитики утверждают, что это произойдет, хоть и небыстро, но обязательно. И тенденции к этому есть.
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«Страны будут развивать свои платежные системы и биржевые площадки для торговли сырьем, наращивать объемы торговли в национальных валютах и уходить от хранения сбережений в долларах. Потеря долларом статуса главной валюты мира является постепенным процессом, занимающим годы», — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По материалам 1prime.ru.