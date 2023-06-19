Мир останется без доллара: стали известны сроки отказа от «американца» — банкиры заявляют об этом прямо

В последнее время финансисты много говорят об окончании эпохи гегемонии доллара, приходя к мысли, что США сами же закапывают национальную валюту, вводя санкции против неугодных компаний и даже стран.

Все это постепенно приведет к отказу от долларов в расчетах. Банковские аналитики утверждают, что это произойдет, хоть и небыстро, но обязательно. И тенденции к этому есть.

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