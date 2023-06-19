Тлю смогли вывести только одним методом: был известен в СССР, эффективен много лет — состав простой, народный

Многие садоводы экспериментируют с инсектицидами, пытаясь побороть тлю на своих участках. Нередко в этой борьбе побеждают насекомые, которые закручиваясь в листочках, прячутся от отравы.
При этом очень эффективно показывает себя старое средство на основе древесной золы, известное еще со времен СССР. Оно не смывается быстро с поверхности культур и помогает вытравить тлю даже из закрученных листьев.
300 граммов древесной золы соедините с жидким мылом или натертым хозяйственным (именно оно закрепляет состав на растениях). Залейте водой и перемешайте. Настаивайте сутки этот состав, а потом опрыскивайте им растения, где видно тлю.
Источник: дзен-канал «Дом в лесу».