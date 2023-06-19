У помидоров отпали цветы - срочно полейте чудо-раствором: овощи попрут как на дрожжах

Часто так бывает, что у помидоров в теплице начинают отпадать цветочки. И это нездоровый знак. Это значит, что растениям не хватает бора. И если вы срочным образом не предпримите меры, то можете лишиться урожая.

Приготовьте раствор, который напитает почву полезными веществами и устранит проблему. Разведите три столовые ложки борной кислоты в 10 литрах воды и дайте настояться в течение суток.

После - полейте кусты помидоров полученной смесью. Цветы перестанут отпадать и плоды начнут расти еще быстрее.

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