Где на самом деле находится Бог - открытие ученых

Ученые из американского университета Миссури уверены, что Бог на самом деле находится в нашем сознании. И во Вселенной существовать он никак не может.

По мнению исследователей, из-за пониженной активности в правой теменной части головного мозга, человек начинает коммуницировать с божеством. Ему кажется, что он существует, он общается с ним.

А вот люди, у которых повышена активность в левой теменной части головы, наоборот, являются атеистами и слышать ничего не хотят на эту тему.

«Изучая людей с мозговыми травмами, мы обнаружили, что с люди с поврежденной правой теменной частью мозга намного быстрее достигают такого состояние, как трансцендентность», - говорится в исследовании ученых.

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