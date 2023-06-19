Подсмотрели в прачечной: в порошок всегда кладут немного соды — белье чистейшее на выходе

Тот, кто понимает толк в стирке, всегда добавляет к порошку немного соды. Она во много раз усиливает специализированные моющие средства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
На один процесс стирки в машинке стоит брать всего пару ложек соды. Смешивайте ее с порошком, либо бросайте на белье в барабан.
На выходе вы получите вещи, будто только что купленные в магазине, чистые, мягкие, с четким рисунком, яркими красками. Посеревшее белье вновь станет белым.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».