Подсмотрели в прачечной: в порошок всегда кладут немного соды — белье чистейшее на выходе

На один процесс стирки в машинке стоит брать всего пару ложек соды. Смешивайте ее с порошком, либо бросайте на белье в барабан.

На выходе вы получите вещи, будто только что купленные в магазине, чистые, мягкие, с четким рисунком, яркими красками. Посеревшее белье вновь станет белым.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».