Выращиваем огурцы только с подкормкой на йоде: с куста ведро собираем, желтых листьев нет

Огурцы. Фото: соцсети

Отличный урожай вполне доступен каждому садоводу.

Вовремя введенная подкормка на основе йода и молока помогает получить отличный урожай огурцов. Каждый цветочек при таком удобрении завязывается в плод, их нарастает большое количество, они радуют вкусом и сочностью.

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Кроме того, при йодно-молочной подкормке вы не увидите никаких желтых листьев на огурцах.

Налейте в ведро 10 литров воды, 1 литр молока, добавьте 20–25 капель йода. Также можно натереть в состав небольшое количество хозяйственного мыла. Хорошенько размешайте и опрыскивайте данным раствором огурцы через каждые 10 дней.

Этим раствором можно пользоваться в качестве экспресс-помощи огурцам, листья которых стали желтеть. Они быстро придут в норму.

Источник: дзен-канал «Грядки в порядке»

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