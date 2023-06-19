Глава ВТБ предупредил россиян, что хранить деньги в долларах и евро опасно

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1», что в настоящий момент держать россиянам свои сбережения в западных валютах очень опасно.

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Костин подчеркнул, что западная валюта сейчас не принимается в отечественных кредитно-финансовых организациях.

«Поэтому я считаю, что можно держать в рублях», — сказал глава ВТБ о сбережениях россиян.

Эксперт заметил, что именно в отечественной валюте все больше проводится внешнеторговых расчетов.