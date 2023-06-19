Уже в июле: финансовый аналитик Суверов предсказал судьбу доллара – лучше присядьте

На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Андрей Белоусов озвучил «комфортную» для российской валюты стоимость доллара. По его мнению, это 80-90 рублей за доллар. Однако, финансовые эксперты уверены, что американская валюта скоро пересечет и эти границы, причем, в большую сторону.
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Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», напомнил, что не так давно комфортным считался курс 70-80 рублей за доллар. Однако, вряд ли этот или обновленный показатель будут достигнуты. По прогнозу Суверина, «зеленый» уже в июле может достичь потолка. И назвал причины.
«Существующая обстановка на геополитическом фронте, а также мировой финансовый кризис, катастрофическая рецессия и риск обвала котировок нефти до $40-50 за баррель позволяют предположить, что курс российской валюты продолжит ослабляться в сторону 100 рублей за доллар», - раскрыл Суверин сайту mk.ru свой прогноз.