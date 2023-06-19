Юлия Михалкова сверкнула розовыми трусиками в прозрачном платье: завораживающее бесстыдство

Звезда экрана Юлия Михалкова поделилась новыми кадрами из закулисья. Красотка играет в антрепризе «Отдам бывшего в добрые руки» и регулярно освещает свои выступления в соцсетях. Она показала, в каком образе ожидала своего выхода на сцену.

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Наряд оказался не для слабонервных. Это прозрачное платье розового цвета, сквозь которое видно было трусики Михалковой. Она без стыда позировала за кулисами, демонстрируя всем просвечивающие места, и не только со сцены, но и в соцсетях, куда запостила Михалкова снимки, люби увидели розовое нижнее белье.