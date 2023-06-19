Пустоцвет не пройдет – каждый цветочек даст ягодку: клубнику в июне надо подкормить так

Любой садовод мечтает о богатом урожае на участке. И чтобы это произошло, нужно постараться. В ход идут не только силы дачника, но и средства для повышения плодовитости. Так, от пустоцвета клубнику уберегают особые подкормки.

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Как только в июне ягода начинает цвести, для полива применяют удобрение. Оно продается в любом садовом магазине и называется нитрофоской. Нужно взять 1 ст л гранул нитрофоски на 10 литров воды, растворить и сразу поливать - 1 литр идет на 1 кустик.

По материалам сайта Ogorod