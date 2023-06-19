Хитрые хозяйки готовят этот раствор сами – и в унитаз: фаянс сияет чистотой в два смыва

Унитаз засияет чистотой буквально в два смыва, если использовать простые, но действенные народные способы избавления от грязи и налета. Они проверены многими тысячами пользователей Интернета и передаются из уст в уста, из поколения в поколение.

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Автор Telegram-канала «Хитрая хозяйка» поделилась рецептом ядреной смеси для мытья унитаза, который использовала еще ее мама. Нужно всего 5 ингредиентов, которые есть в доме любой хозяюшки. Это 1 ст. соды, 1/4 ст. лимонной кислоты, 0,5 ч.л. уксуса, 1 ст.л. перекиси водорода, 20 капель эфирного масла. Все смешать, сделать первый смыв в унитазе, нанести на поверхность раствор и оставить ненадолго поработать. После чего он засияет чистотой.