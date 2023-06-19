Доллар на новой неделе июня удивит: финансист предупредил - будет повод для тревог

В течение недели доллар показал падение после внезапного взлета. И связывают это эксперты с тем, что впервые за год Федеральная резервная система оставила без изменений процентные ставки. Однако, уже с 19 июня валюта может начать отыгрываться, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова

«На следующей неделе доллар может попытаться взять реванш и попробовать достичь уровней в 84,5—85 рублей, особенно на фоне заявления вице-премьера правительства России Андрея Белоусова относительно того, что «оптимальным курсом» рубля для России он уже считает 80—90 рублей вместо прошлогодней цели в 70—80 рублей», - утверждает эксперт сайту RT.

Ранее другая иностранная валюта – евро – впервые с апреля прошлого года достигла отметки в 92 рубля. Для летнего периода, когда люди собираются провести отпуск за границей, это привычное дело - повышение курса, однако, очередной рост доллара и евро станет поводом для тревог у россиян.

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