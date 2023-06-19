Пустоцвета не будет, если подкормить помидоры в июне: вот чем опытные дачники поливают грядки

Июнь – самая красивая пора в огороде. Грядки и кусты начинают цвести, бутонизация – это обязательный и ответственный период, когда растениям нужно много внимания и особенного отношения. Помидоры в эти дни требуют подкормки. Иначе многие соцветия окажутся пустоцветами.

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Чтобы этого не произошло, опытные дачники выбирают полив суперфосфатом. Он помогает корневой системе стать крепче и сильнее, а веткам обильно цвести и формировать плоды. Готовится раствор для полива просто. В 10 литрах воды надо растворить 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия.

По материалам сайта kp.ru