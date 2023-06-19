Муравьи на грядках больше не появятся: выводим насекомых методом хитрых садоводов - содой

Опытные дачники знают, как обхитрить муравьев. Эти насекомые появляются на огороде внезапно и сразу строят муравейники на грядках. Это влечет за собой потерю урожая – корневая система посадок страдает, возникает тля, уничтожающая вершки.

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Действуют хитрые садоводы быстро. Выводить насекомых с грядок, чтобы они больше не вернулись, они стараются проверенными способами, которые безопасны для посадок и людей. берут пищевую соду и щедро посыпают ею места обитания муравьев. Насекомые быстро смекнут, что тут им не рады, и убегут.

По материалам сайта Belnovosti