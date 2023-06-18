Достигнет небывалой отметки уже в этом месяце: озвучен новый прогноз по курсу доллара — утешить вас нечем

Рубль на заканчивающейся неделе продолжал падать на валютных торгах. Национальная валюта обновила свои минимумы. Таких низких показателей рубль не демонстрировал с апреля прошлого года.

На этом фоне финансовые аналитики начали делать прогнозы по поводу дальнейшего курса валют.

Те, кому не нужно приобретать доллары или евро, могут на эти цифры не смотреть, все равно утешить их нечем.

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