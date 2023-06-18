Достигнет небывалой отметки уже в этом месяце: озвучен новый прогноз по курсу доллара — утешить вас нечем

Рубль на заканчивающейся неделе продолжал падать на валютных торгах. Национальная валюта обновила свои минимумы. Таких низких показателей рубль не демонстрировал с апреля прошлого года.
На этом фоне финансовые аналитики начали делать прогнозы по поводу дальнейшего курса валют.
Те, кому не нужно приобретать доллары или евро, могут на эти цифры не смотреть, все равно утешить их нечем.
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«Пара евро-рубль продолжит расти в ближайшее время. Особенно в свете ожидаемого повышения процентной ставки Европейским центральным банком. Прогноз по курсу доллара в этом месяце может достичь отметки в 85 рублей, евро — 90–92 рублей, а юаня — 12 рублей», - такое мнение высказал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
По материалам Life.ru.