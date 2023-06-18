18 тысяч рублей ежемесячно: семьи с детьми начнут получать выплаты — кому именно они положены

Московская областная Дума рассматривает документ, в котором предусмотрены меры поддержки малообеспеченных семей, в которых есть дети-инвалиды третьей группы.
Речь идет о ежемесячной выплате в размере 18 тысяч рублей на уход за ребенком-инвалидом.
Пособие положено семьям, у которых среднедушевой ежемесячный доход не превышает сумму двух прожиточных минимумов, сейчас это 34 554 рубля.
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Деньги будет получать один из родителей или опекунов ребенка. Подсчитано, что пособие будут получать 1,7 тысячи семей Подмосковья.
По материалам yur-gazeta.ru.