18 тысяч рублей ежемесячно: семьи с детьми начнут получать выплаты — кому именно они положены

Молодая женщина с ребенком. Фото: Global Look Press

Власти Московской области объявили о дополнительных мерах поддержки малообеспеченных семей.

Московская областная Дума рассматривает документ, в котором предусмотрены меры поддержки малообеспеченных семей, в которых есть дети-инвалиды третьей группы.

Речь идет о ежемесячной выплате в размере 18 тысяч рублей на уход за ребенком-инвалидом.

Пособие положено семьям, у которых среднедушевой ежемесячный доход не превышает сумму двух прожиточных минимумов, сейчас это 34 554 рубля.

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Деньги будет получать один из родителей или опекунов ребенка. Подсчитано, что пособие будут получать 1,7 тысячи семей Подмосковья.

По материалам yur-gazeta.ru.

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