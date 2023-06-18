Все в панике продают доллары: назван справедливый курс «американца» на конец июня — что за этим стоит

Рубль на минувшей неделе, с 12 по 16 июня, на торгах сильно подешевел, обновив годовые минимумы.

Аналитики считают, что сейчас отличный момент продавать, а не покупать доллары. Поскольку курс продажи очень выгоден. Люди чуть ли не в панике избавляются от «американца», боясь не успеть. Ведь финансисты называют справедливый курс доллара на конец июня и объясняют, что за этим стоит. По какой причине американская валюта начнет дешеветь, а рубль укреплять свои позиции.

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