Все в панике продают доллары: назван справедливый курс «американца» на конец июня — что за этим стоит

Рубль на минувшей неделе, с 12 по 16 июня, на торгах сильно подешевел, обновив годовые минимумы.
Аналитики считают, что сейчас отличный момент продавать, а не покупать доллары. Поскольку курс продажи очень выгоден. Люди чуть ли не в панике избавляются от «американца», боясь не успеть. Ведь финансисты называют справедливый курс доллара на конец июня и объясняют, что за этим стоит. По какой причине американская валюта начнет дешеветь, а рубль укреплять свои позиции.
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«Текущее ослабление рубля к доллару связано со снижением притока валюты со стороны экспортеров. Мы ожидаем, что рубль может укрепиться ближе к концу месяца — к единому дню уплаты налогов в федеральный бюджет, приходящемуся на 28-е число каждого месяца. При условии экспортной цены нефти 60 долларов за баррель справедливый курс доллара находится на уровне 82 и ниже», — отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.
По материалам life.ru.