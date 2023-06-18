7 тысяч рублей придут на карту: родители получат деньги за каждого школьника в семье — уже с первого августа

Дети на школьной линейке первого сентября. Фото: Global Look Press

Власти Московской области разработали новые меры поддержки многодетных семей.

Депутаты Московской областной Думы разрабатывают новую меру поддержки многодетных семей с низким уровнем дохода. На стадии рассмотрения сейчас находится документ о ежегодных выплатах семьям, имеющим детей школьного возраста, к новому учебному году.

Предполагается, что уже с первого августа многодетные семьи получат по семь тысяч рублей материальной помощи на каждого ребенка школьного возраста. Есть два важных условия: дети должны учиться в образовательных учреждениях, расположенных на территории Московской области; уровень дохода семьи должен быть ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. В Подмосковье это - 17 277 рублей.

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Сообщается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться 20 тысяч детей.

По материалам yur-gazeta.ru.

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