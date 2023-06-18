Банковские карты попали под запрет: перевести деньги и снять в банкомате не получится — Центробанк объявил о полном прекращении работы

Речь идет о картах международных платежных систем Visa и Masterсard. В ближайшие годы в России они перестанут обслуживаться. То есть, деньги по этим картам нельзя будет перевести и обналичить в банкоматах.

Полное прекращение расчетов по этим картам допустила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Выступая на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Ольга Скоробогатова заявила, что в течение трех лет расчеты с помощью этих западных платежных систем в России практически исчезнут. Она отметила, что доля Visa и Masterсard падает.

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